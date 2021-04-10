Федотов оценил вклад Смолова в кубковую победу «Локомотива» над «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в интервью «СЭ» рассказал, что ожидал первого после травмы появления Федора Смолова в стартовом составе «Локомотива» (1:3) в кубковом четвертьфинале против его команды.

— Правильно ли говорить, что исход матча в первую очередь решило индивидуальное мастерство Смолова?

— Сто процентов. С другой стороны, нельзя говорить только о Смолове. Кто-то же ему сбросил мяч в первом случае, кто-то отдал передачу во втором. А то, что он умеет прицельно бить, если ему это позволить без помех, — известно всем.

— До сих пор он ни разу после травмы не выходил в стартовом составе «Локомотива». Ожидали ли его увидеть и представляли ли, что на сборе во время перерыва на сборные он набрал такую форму?

— Когда анализируешь соперника, всегда предполагаешь разные варианты — в том числе и этот. Но было видно, что он и до сбора набрал форму — Федор выходил на замены и почти всегда забивал, приносил пользу. Поэтому его появление с первых минут сейчас ожидалось.

(Игорь Рабинер)

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