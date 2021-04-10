Федотов оценил вклад Смолова в кубковую победу «Локомотива» над «Сочи»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в интервью «СЭ» рассказал, что ожидал первого после травмы появления Федора Смолова в стартовом составе «Локомотива» (1:3) в кубковом четвертьфинале против его команды.
— Правильно ли говорить, что исход матча в первую очередь решило индивидуальное мастерство Смолова?
— Сто процентов. С другой стороны, нельзя говорить только о Смолове. Кто-то же ему сбросил мяч в первом случае, кто-то отдал передачу во втором. А то, что он умеет прицельно бить, если ему это позволить без помех, — известно всем.
— До сих пор он ни разу после травмы не выходил в стартовом составе «Локомотива». Ожидали ли его увидеть и представляли ли, что на сборе во время перерыва на сборные он набрал такую форму?
— Когда анализируешь соперника, всегда предполагаешь разные варианты — в том числе и этот. Но было видно, что он и до сбора набрал форму — Федор выходил на замены и почти всегда забивал, приносил пользу. Поэтому его появление с первых минут сейчас ожидалось.
(Игорь Рабинер)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю