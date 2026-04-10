ДоброFON направит более 5 млн рублей на помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане

Акции в поддержку жителей региона прошли 8 апреля на матчах FONBET Кубка России по футболу «Динамо» — «Краснодар» и «Зенит» — «Спартак».

Общая сумма помощи превысила 5 млн рублей. Более половины средств было собрано в рамках акции «Доброматч» в Санкт-Петербурге. По условиям акции, за каждое участие в активностях на стенде ДоброFON в фойе «Газпром Арены» формировались пожертвования в Российский Красный Крест. Кроме того, на матче финала Пути РПЛ «Динамо» — «Краснодар» представителям Российского Красного Креста был передан чек на сумму 2,5 млн рублей.

Акция в поддержку Дагестана.

Акция «Доброматч» продолжится в ответном матче финала Пути РПЛ «Краснодар» — «Динамо».

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