"Это жизнь". Семин - о системе ВАР в матче с "Ростовом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед первым матчем 1/2 финала Олимп-Кубка России против "Ростова" заявил, что считает правильным решение использовать систему видеопомощи арбитрам (ВАР) в этой встрече. Он также добавил, что дончане являются хорошей кубковой командой.

- Решение ввести ВАР - правильное, - сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер". - Это жизнь. От этого никуда не денешься. Фернандеш? Игра покажет. Он хорошо работал на тренировках. Кубок есть кубок - это бескомпромиссный турнир. Мы играем с очень хорошей кубковой комадной. Они последние матчи очень хорошо проводят, но мы готовы.

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