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Экс-тренер «Спартака» Гладилин объяснил, что может помешать команде в матче с «Енисеем»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер московских «Спартака» и «Динамо» Валерий Гладилин оценил шансы красно-белых в полуфинальном матче БЕТСИТИ Кубка России против красноярского «Енисея».

«Шансы «Спартака» предпочтительнее. Единственное, ему может навредить переоценка себя. Если они недооценят «Енисей» и выйдут играть не с полной самоотдачей, не так, как действовало сегодня «Динамо», которое играло в активный, серьезный футбол, то будут проблемы. Если выйдут играть серьезно и будут делать это в полную силу с первых минут, то, думаю, результат будет положительный», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

«Спартак» и «Енисей» сыграют друг с другом в среду, 11 мая. Начало матча в 19.30 по московскому времени.

10 мая в первом полуфинальном матче «Динамо» разгромило владикавказскую «Аланию» (3:0) и вышло в финал.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/05/10/17714810.shtml
БЕТСИТИ Кубок России
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