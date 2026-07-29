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29 июля, 19:22

«Красное Знамя» обыграло «Кристалл» в матче FONBET Кубка России

Алина Савинова

«Красное Знамя» победило «Кристалл» в матче 1-го раунда пути регионов FONBET Кубка России — 3:2. Игра прошла на стадионе «Нова Арена» в Санкт-Петербурге.

На 6-й минуте команда из Ногинска вышла вперед благодаря автоголу Константина Филинцова. Через две минуты после этого питерцы сравняли счет — отличился Лев Титов. Еще два гола «Красного Знамени» забили Алексей Герасимов на 20-й минуте и Дмитрий Доронин на 71-й минуте. На 86-й минуте Максим Годзоев сократил отставание «Кристалла» в счете.

На 81-й минуте полузащитник подмосковной команды Александр Кукушкин не смог реализовать пенальти.

В следующем раунде «Красное Знамя» сыграет с «Динамо» из Брянска.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.
29 июля, 17:30. Нова Арена (Санкт-Петербург)
Московская застава - Кристалл
2:3
Красное Знамя
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