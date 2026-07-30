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30 июля, 11:01

Подберезкин не хочет увеличения слотов для медийных команд в FONBET Кубке России: «Убьет мечту ребят»

Дарик Агаларов

Футболист медийной футбольной команды «СиндЕкат» Вячеслав Подберезкин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об увеличении количества слотов для медийных команд в FONBET Кубке России.

«Не считаю, что должно быть больше трех слотов для медийных команд. Тогда это убьет мечту ребят, выступающих в КФК и низших лигах. Будет не совсем честно. Три слота достаточно. Всегда есть возможность делать коллаборации, которые сделали «СиндЕкат» и «Броук Бойз». Нынешняя ситуация вполне нормальная», — сказал Подберезкин «СЭ».

С 2023 года РФС предоставляет три слота для клубов Медиалиги в FONBET Кубке России.

В этом сезоне Медиалигу представляют 2DROTS, «СКА- Ростов» и ФК «10». Также «Броук Бойз» объединились с кировским «Фанкомом», а «СиндЕкат» с «Красным Знаменем» из Ногинска.

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Вячеслав Подберезкин
Футбол
Кубок России
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