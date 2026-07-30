В пензенском «Зените» назвали неприемлемой кричалку про «Позор российского футбола»

Полузащитник «Зенита» из Пензы Денис Скрипников в разговоре с «СЭ» поделился мнением о фанатах клуба «СКА Ростов».

— Если приезжаем, видят стрелочку, походу на «Зенит». Когда видят город Пенза, говорят: «А, не Санкт-Петербург, ну ладно...»

— Пытались ли выдать себя за игрока питерского клуба?

— Лично я, нет (смеется).

— «Зенит» ассоциируется с «позором российского футбола».

— Слышал эту кричалку на матче против «СКА Ростов». Для меня это неприемлемо. Это не красит людей и футбол в принципе.

Вообще не считаю, что какой-то клуб можно назвать позором. Их действия, возможно, какие-то провоцируют на это. Но лично я так не считаю.

Ранее «СКА Ростов» дома обыграл «Зенит» из Пензы в первом раунде Пути регионов FONBET Кубка России — 2:2, пенальти 6:5.

«СКА Ростов» во втором раунде Пути регионов сыграет с тамбовским «Спартаком».