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29 июля, 15:45

Подберезкин о создании «Красное Знамя — СиндЕкат»: «Обоюдно выгодное объединение»

Дарик Агаларов

Полузащитник «Красное Знамя — СиндЕкат» Вячеслав Подберезкин в разговоре с «СЭ» рассказал подробности объединения профессионального клуба с медийным для выступления в FONBET Кубке России.

«Это не совсем кейс, как у «Броук Бойз». Да, похоже, но если вдаться в подробности, то понимаешь, что совсем другой случай. Я за «Знамя» из Ногинска на протяжении двух лет периодически выступаю. Хорошо знаю спортивного директора клуба Рената Янбаева и общаюсь с президентом команды. Меня Ренат звал выступить за них в Кубке страны, но я отказал из-за сборов «СиндЕката». Потом Ренат рассказал, что их президент хочет объедения. Я предложил эту историю президента «СиндЕката». Мы решили: а почему бы и нет? Обсудили эту историю внимательно с руководствами обоих клубов и дали по рукам. Обоюдно выгодное объединение. Из «СиндЕката» в заявке будет 6 игроков», — сказал Подберезкин «СЭ».

Ранее произошло объединение футбольных клубов «Фанком» и «Броук Бойз».

29 июля «Красное Знамя» сыграет против «Московская-застава-Кристалл». Игра начнется в 17.30 по московскому времени.

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Вячеслав Подберезкин
Футбол
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