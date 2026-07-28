Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

28 июля, 22:41

Кудряшов завершил карьеру победным матчем за 2DROTS в Кубке России

Алина Савинова

Защитник Федор Кудряшов провел последний матч в футбольной карьере.

Во вторник, 28 июля, 39-летний игрок в составе медиакоманды 2DROTS принял участие в матче 1-го раунда пути регионов FONBET Кубка России-2026/27 с «Орлом» (2:0).

После окончания игры партнеры по 2DROTS встретили Кудряшова в раздевалке аплодисментами. Видео этого момента опубликовала пресс-служба турнира в своем Telegram-канале.

Последней профессиональной командой, за которую выступал защитник, был «Факел». Контракт Кудряшова с клубом действовал до лета 2024 года. Также он играл за «Спартак», «Краснодар», «Ростов» «Рубин», «Башакшехир», «Антальяспор» и другие команды. За сборную России Кудряшов провел 48 матчей, в которых отметился 1 голом.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Федор Кудряшов
Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
Читайте также
Еще одна команда отказалась от Дзюбы, «Зенит» нашел очередного тусовщика, побег Барко из «Спартака» срывается. Трансферные слухи РПЛ
Силы ПВО за день уничтожили 152 украинских беспилотника над Россией
«Мир потерял одного из величайших альпинистов». Нирмал Пурджа погиб после схода лавины на Броуд-Пике
Взрыв в ресторане на Кудринской площади в Москве. Что известно
ФИФА отказалась от продажи части прав на ЧМ частным инвесторам
Состояние Андрея Черезова после покушения стабильное
Популярное видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
Полузащитник «Краснодара» Кривцов: «Обидно, что два трофея упустили, мне бы хотелось больше Кубок России выиграть»
FONBET Кубок России, расписание и результаты 1-го раунда Пути регионов: 2DROTS обыграл «Орел», «ФК 10» победил «Космос» и другие матчи
Любительский клуб «ФК 10» победил «Космос» в FONBET Кубке России
КДВ выбил «Темп» из FONBET Кубка России
«СКА Ростов» победил пензенский «Зенит» по пенальти в FONBET Кубке России
«Тосно» разгромил «Кировец-Восхождение» в Кубке России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

2DROTS обыграл «Орел» и вышел в следующий раунд пути регионов FONBET Кубка России

Ву: «После победы в Кубке России «Спартак» стал более голодным до побед»
Новости
RSS RSS
Все новости