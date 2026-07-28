Кудряшов завершил карьеру победным матчем за 2DROTS в Кубке России

Защитник Федор Кудряшов провел последний матч в футбольной карьере.

Во вторник, 28 июля, 39-летний игрок в составе медиакоманды 2DROTS принял участие в матче 1-го раунда пути регионов FONBET Кубка России-2026/27 с «Орлом» (2:0).

После окончания игры партнеры по 2DROTS встретили Кудряшова в раздевалке аплодисментами. Видео этого момента опубликовала пресс-служба турнира в своем Telegram-канале.

Последней профессиональной командой, за которую выступал защитник, был «Факел». Контракт Кудряшова с клубом действовал до лета 2024 года. Также он играл за «Спартак», «Краснодар», «Ростов» «Рубин», «Башакшехир», «Антальяспор» и другие команды. За сборную России Кудряшов провел 48 матчей, в которых отметился 1 голом.