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28 июля, 22:00

2DROTS обыграл «Орел» и вышел в следующий раунд пути регионов FONBET Кубка России

Алина Савинова

Медийная команда 2DROTS победила «Орел» в матче 1-го раунда пути регионов FONBET Кубка России — 2:0. Игра прошла на стадионе «Космос» в Москве.

Первый гол на 30-й минуте забил Илья Мазуров. Через 7 минут отличился Михаил Черномырдин.

На 90-й минуте нападающий медийной команды Максим Фролов получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Во втором раунде пути регионов Кубка России 2DROTS сыграет с «Шумбратом» из Саранска.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.
28 июля, 20:00. Cosmos Arena (Москва)
2DROTS
2:0
Орел

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Кубок России
ФК 2Drots
ФК Орел
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