2DROTS обыграл «Орел» и вышел в следующий раунд пути регионов FONBET Кубка России

Медийная команда 2DROTS победила «Орел» в матче 1-го раунда пути регионов FONBET Кубка России — 2:0. Игра прошла на стадионе «Космос» в Москве.

Первый гол на 30-й минуте забил Илья Мазуров. Через 7 минут отличился Михаил Черномырдин.

На 90-й минуте нападающий медийной команды Максим Фролов получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Во втором раунде пути регионов Кубка России 2DROTS сыграет с «Шумбратом» из Саранска.