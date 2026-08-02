Стример Анар допустил дальнейшее участие в Кубке: «Если нужен буду 2DROTS и выйду на 10-15 минут, то я газ!»

Стример и футболист 2DROTS Анар Абдуллаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущих выступлениях за медийную команду в FONBET Кубке России.

«Уже позвали на следующий матч. Будем чуть позже конкретнее разговаривать, потому что там надо в Саранск лететь. Если нужен буду команде и выйду на 10-15 минут, то я газ! Но пока от тренерского штаба конкретики не было, все больше в юморном стиле. Я провел всего лишь 5 тренировок с командой. Если ребята пригласят, то буду продолжать улучшать свою форму. Допускаю ли участие в FONBET Кубке России за другую команду? А смысл? Пока нет. Я не хочу быть голословным, но в данный момент точно нет. Пока я с 2DROTS», — сказал Абдуллаев «СЭ».

Матч между командами «Шумбрат» и 2DROTS в рамках 2-го раунда FONBET Кубка России Пути регионов пройдет 12 августа 2026 года в 17:00 по московскому времени. Игра состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».