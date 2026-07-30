Футболист пензенского «Зенита» высмеял 2Drots за желание выиграть Кубок России
Полузащитник «Зенита» из Пензы Денис Скрипников в разговоре с «СЭ» поделился мнением о медиафутболе.
— Разочарование, проиграли, конечно, обидно. Как будто по пенальти должны были выигрывать, но не повезло. Меня лично ничего не поразило. Может быть, года два назад что-то такое было. Сейчас медиафутбольные команды — тот же уровень Второй лиги.
— Как относишься к медиалиге?
— Нейтрально, мне без разницы. Это классно, если развивается. Пусть развиваются.
— 2Drots хотят выиграть Кубок России.
— Для меня это смешно. Молодцы, амбициозные парни. Если брать их социальную жизнь, они более подстроенные под интервью. Люди смотрят, почему нет?
Ранее «СКА Ростов» дома обыграл «Зенит» из Пензы в первом раунде Пути регионов FONBET Кубка России — 2:2, пенальти 6:5).
«СКА Ростов» во втором раунде Пути регионов сыграет с тамбовским «Спартаком».