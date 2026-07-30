Футболист пензенского «Зенита» высмеял 2Drots за желание выиграть Кубок России

Полузащитник «Зенита» из Пензы Денис Скрипников в разговоре с «СЭ» поделился мнением о медиафутболе.

— Разочарование, проиграли, конечно, обидно. Как будто по пенальти должны были выигрывать, но не повезло. Меня лично ничего не поразило. Может быть, года два назад что-то такое было. Сейчас медиафутбольные команды — тот же уровень Второй лиги.

— Как относишься к медиалиге?

— Нейтрально, мне без разницы. Это классно, если развивается. Пусть развиваются.

— 2Drots хотят выиграть Кубок России.

— Для меня это смешно. Молодцы, амбициозные парни. Если брать их социальную жизнь, они более подстроенные под интервью. Люди смотрят, почему нет?

Ранее «СКА Ростов» дома обыграл «Зенит» из Пензы в первом раунде Пути регионов FONBET Кубка России — 2:2, пенальти 6:5).

«СКА Ростов» во втором раунде Пути регионов сыграет с тамбовским «Спартаком».