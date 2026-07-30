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30 июля, 22:00

FONBET Кубок России, расписание и результаты 1-го раунда Пути регионов: 2DROTS обыграл «Орел», «ФК 10» победил «Космос» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матчи 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

28 июля «БоМиК» уступил «Фанком Броук Бойз» (1:2), «Нефтяник» разгромил «Анжи» (5:1), «Кристалл-МЭЗТ» победил белгородский «Салют» (3:0), 2DROTS оказался сильнее «Орла» (2:0).

В среду, 29 июля, состоятся игры «Ильпар» — «Металлург Аша» (1:0), «Кристалл» — «Знамя» (2:3), «Кировец-Восхождение» — «Тосно» (0:3) и «СКА Р/Д» — «Зенит» Пенза (2:2, пенальти 6:5).

30 июля 1-й раунд Пути регионов закрыли матчи «Анри» — «Динамо» Барнаул (1:2), «Темп» — «КДВ» (3:4) и «ФК 10» — «Космос» (3:2).

1-й раунд
28 июля, вторник

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.
28 июля, 15:00. Трудовые резервы (Казань)
БоМиК
1:2
Фанком Броук Бойз
FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.
28 июля, 17:00. Труд (Махачкала)
Анжи
1:5
Нефтяник

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.
28 июля, 19:00. Факел (Воронеж)
Кристалл-МЭЗТ
3:0
Салют Бл

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.
28 июля, 20:00. Cosmos Arena (Москва)
2DROTS
2:0
Орел

29 июля, среда

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.
29 июля, 17:00. Звезда (Пермь)
Ильпар
1:0
Металлург Аш
FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.
29 июля, 17:30. Нова Арена (Санкт-Петербург)
Московская застава - Кристалл
2:3
Красное Знамя
FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.
29 июля, 18:00. Кировец (Санкт-Петербург)
Кировец-Восхождение
0:3
Тосно

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.
29 июля, 20:00. Cosmos Arena (Москва)
СКА
2:2
Зенит Пн

30 июля, четверг

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.
30 июля, 12:30. ()
Анри
1:2
Динамо Брл
FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.
30 июля, 15:00. ()
Темп
3:4
КДВ
FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.
30 июля, 20:00. ()
ФК 10
3:2
Космос

Кубок России-2026/27: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
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