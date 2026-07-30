FONBET Кубок России, расписание и результаты 1-го раунда Пути регионов: 2DROTS обыграл «Орел», «ФК 10» победил «Космос» и другие матчи
Матчи 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.
28 июля «БоМиК» уступил «Фанком Броук Бойз» (1:2), «Нефтяник» разгромил «Анжи» (5:1), «Кристалл-МЭЗТ» победил белгородский «Салют» (3:0), 2DROTS оказался сильнее «Орла» (2:0).
В среду, 29 июля, состоятся игры «Ильпар» — «Металлург Аша» (1:0), «Кристалл» — «Знамя» (2:3), «Кировец-Восхождение» — «Тосно» (0:3) и «СКА Р/Д» — «Зенит» Пенза (2:2, пенальти 6:5).
30 июля 1-й раунд Пути регионов закрыли матчи «Анри» — «Динамо» Барнаул (1:2), «Темп» — «КДВ» (3:4) и «ФК 10» — «Космос» (3:2).
1-й раунд
28 июля, вторник
29 июля, среда
30 июля, четверг
Кубок России-2026/27: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
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