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Сегодня, 19:05

Тренер «Космоса» о поражении от ФК «10»: «Наш соперник — наравне с командами ФНЛ, а, может, даже и РПЛ»

Дарик Агаларов

Главный тренер «Космоса» Эмин Агаев поделился с «СЭ» мнением о поражении от ФК «10» (2:3) в матче первого раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

«Во многих аспектам клубы Медиалиги — наравне с командами ФНЛ, а, может, даже и РПЛ. Например, по отношению. Руководство ФК «10» приезжало смотреть наши игры. У клуба хорошее финансирование, состояние комплектов формы — топ. Они больше профессионалы, чем клубы Второй лиги.

Честно, я не расстроен из-за результата. Было приятно такое серьезное отношение к нашей команде. Я поблагодарил своих ребят за игру. Болельщики получили удовольствие. Наш спонсор был не на негативе. ФК «10» — хорошая команда, которой я желаю удачи. Колоссальная разница в возможностях команд. У соперника играют футболисты, которые прошли РПЛ. У ФК «10» на замену выходит Кухарчук, а у нас — парень 2009 года рождения — разница есть», — сказал «СЭ».

Во втором раунде Пути регионов FONBET Кубка России-2026/27 ФК «10» сыграет с петербургским «Динамо».

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