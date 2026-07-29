Кудряшов о последнем матче в карьере: «Тренировался всего три раза, переживал за физическое состояние»

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о последней игре в карьере.

Кудряшов провел последний матч в профессиональной карьере 28 июля. 39-летний игрок в составе медиакоманды 2DROTS принял участие в матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России-2026/27 с «Орлом» (2:0).

«Я очень рад, что помог команде пройти дальше. Тренировался всего-лишь три раза до игры, поэтому немножко переживал за свое физическое состояние. Мы сыграли с «Амкалом» за третье место 4 июля и с тех пор я не тренировался. Хотел закончить еще после этой игры. Поговорил со спортивным директором 2DROTS, предупредил о своих желаниях и сказал подбирать команду без меня. Но ребята из руководства предложили проводить меня красиво в кубковой встрече и я согласился. Думал, что приеду, выйду на заменку в конце и все. Но произошла череда травм, мне позвонили на прошлой неделе и сказали, что нужно будет сыграть. Успел провести три тренировки, как сказал ранее. Слава Богу, что погода была нежаркая и игралось достаточно комфортно», — сказал Кудряшов «СЭ».

Последней профессиональной командой, за которую выступал защитник, был «Факел». Также он играл за «Спартак», «Краснодар», «Ростов», «Рубин», «Башакшехир», «Антальяспор» и другие команды. За сборную России Кудряшов провел 48 матчей, в которых отметился одним голом.

Давид Петросян