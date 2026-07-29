Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

29 июля, 12:00

Кудряшов о последнем матче в карьере: «Тренировался всего три раза, переживал за физическое состояние»

Дарик Агаларов

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о последней игре в карьере.

Кудряшов провел последний матч в профессиональной карьере 28 июля. 39-летний игрок в составе медиакоманды 2DROTS принял участие в матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России-2026/27 с «Орлом» (2:0).

«Я очень рад, что помог команде пройти дальше. Тренировался всего-лишь три раза до игры, поэтому немножко переживал за свое физическое состояние. Мы сыграли с «Амкалом» за третье место 4 июля и с тех пор я не тренировался. Хотел закончить еще после этой игры. Поговорил со спортивным директором 2DROTS, предупредил о своих желаниях и сказал подбирать команду без меня. Но ребята из руководства предложили проводить меня красиво в кубковой встрече и я согласился. Думал, что приеду, выйду на заменку в конце и все. Но произошла череда травм, мне позвонили на прошлой неделе и сказали, что нужно будет сыграть. Успел провести три тренировки, как сказал ранее. Слава Богу, что погода была нежаркая и игралось достаточно комфортно», — сказал Кудряшов «СЭ».

Последней профессиональной командой, за которую выступал защитник, был «Факел». Также он играл за «Спартак», «Краснодар», «Ростов», «Рубин», «Башакшехир», «Антальяспор» и другие команды. За сборную России Кудряшов провел 48 матчей, в которых отметился одним голом.

Давид Петросян

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Федор Кудряшов
Футбол
ФК 2Drots
Читайте также
«Есть люди-вампиры, а Ваня — наоборот. Доброта! Обаяние! Позитив!» Памяти Ивана Едешко
Что произошло за ночь 31 июля. Главное
Эксперт дал советы по выбору отделки в новостройке
Силы ПВО сбили восемь БПЛА над Воронежской областью за ночь
УЕФА объявил бойкот турнирам ФИФА из-за планов Инфантино продать долю чемпионата мира
«Спартак» отказался от Артема, «Факел» готов его принять, но сам игрок хочет остаться в Москве. Где в итоге окажется Дзюба и действительно ли может завершить карьеру
Популярное видео
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
FONBET Кубок России, расписание и результаты 1-го раунда Пути регионов: 2DROTS обыграл «Орел», «ФК 10» победил «Космос» и другие матчи
Любительский клуб «ФК 10» победил «Космос» в FONBET Кубке России
КДВ выбил «Темп» из FONBET Кубка России
«СКА Ростов» победил пензенский «Зенит» по пенальти в FONBET Кубке России
«Тосно» разгромил «Кировец-Восхождение» в Кубке России
«Красное Знамя» обыграло «Кристалл» в матче FONBET Кубка России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ву: «После победы в Кубке России «Спартак» стал более голодным до побед»

Подберезкин о создании «Красное Знамя — СиндЕкат»: «Обоюдно выгодное объединение»
Новости
RSS RSS
Все новости