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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 21:10

«Динамо» догнало «Спартак» и «Зенит» по количеству кубковых финалов

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Динамо» победило «Аланию» (3:0) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России. Московская команда в пятый раз в истории вышла в финал Кубка страны.

По числу решающих матчей бело-голубые сравнялись с принципиальными соперниками — «Зенитом» и «Спартаком». Правда, красно-белые уже в среду могут подняться на третье место. Чаще в финалах играли только ЦСКА (11 раз) и «Локомотив» (10).

Причем железнодорожники всего однажды не смогли забрать трофей.

Клубы, которые выходили в финал Кубка России более одного раза

Клуб

Финалы

Победы

ЦСКА

11

7

Локомотив

10

9

Зенит

5

3

Спартак

5

3

Динамо

5

1

Ростов

2

1

Анжи

2

0

Крылья Советов

2

0

Урал

2

0

Химки

2

0

Кубок России-1995 — последний на данный момент трофей, выигранный динамовцами.

После победы по пенальти над «Ротором» бело-голубые уступили в трех финалах. В 1997 году на пути «Динамо» к титулу встал «Локомотив», в 1999-м — «Зенит», в 2012-м — «Рубин».

В советское время москвичи играли финалы поувереннее — шесть побед в 11 матчах.

Финалы «Динамо» Кубка СССР и Кубка России с участием «Динамо»

Дата

Город

Главный тренер

Матч

16.07.1937

Москва

Виктор Дубинин

Динамо Тб — 5:2

14.10.1945

Москва

Михаил Якушин

ЦДКА — 1:2

04.11.1949

Москва

Михаил Якушин

Торпедо — 1:2

06.11.1950

Москва

Михаил Якушин

Спартак — 0:3

10.10.1953

Москва

Михаил Якушин

Зенит Кб — 1:0

16.10.1955

Москва

Михаил Якушин

ЦДСА — 1:2

08.11.1967

Москва

Константин Бесков

ЦСКА — 3:0

08.08.1970

Москва

Константин Бесков

Динамо Тб — 2:1

13.08.1977

Москва

Александр Севидов

Торпедо — 1:0

11.08.1979

Москва

Виктор Царев

Динамо Тб — 0:0 (пен. — 4:5)

24.06.1984

Москва

Александр Севидов

Зенит — 2:0 (д.в.)

14.06.1995

Москва

Константин Бесков

Ротор — 0:0 (пен. — 8:7)

11.06.1997

Москва

Адамас Голодец

Локомотив — 0:2

26.05.1999

Москва

Георгий Ярцев

Зенит — 1:3

09.05.2012

Екатеринбург

Сергей Силкин

Рубин — 0:1

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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