«Динамо» догнало «Спартак» и «Зенит» по количеству кубковых финалов
«Динамо» победило «Аланию» (3:0) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России. Московская команда в пятый раз в истории вышла в финал Кубка страны.
По числу решающих матчей бело-голубые сравнялись с принципиальными соперниками — «Зенитом» и «Спартаком». Правда, красно-белые уже в среду могут подняться на третье место. Чаще в финалах играли только ЦСКА (11 раз) и «Локомотив» (10).
Причем железнодорожники всего однажды не смогли забрать трофей.
Клубы, которые выходили в финал Кубка России более одного раза
|
Клуб
|
Финалы
|
Победы
|
ЦСКА
|
11
|
7
|
Локомотив
|
10
|
9
|
Зенит
|
5
|
3
|
Спартак
|
5
|
3
|
Динамо
|
5
|
1
|
Ростов
|
2
|
1
|
Анжи
|
2
|
0
|
Крылья Советов
|
2
|
0
|
Урал
|
2
|
0
|
Химки
|
2
|
0
Кубок России-1995 — последний на данный момент трофей, выигранный динамовцами.
После победы по пенальти над «Ротором» бело-голубые уступили в трех финалах. В 1997 году на пути «Динамо» к титулу встал «Локомотив», в 1999-м — «Зенит», в 2012-м — «Рубин».
В советское время москвичи играли финалы поувереннее — шесть побед в 11 матчах.
Финалы «Динамо» Кубка СССР и Кубка России с участием «Динамо»
|
Дата
|
Город
|
Главный тренер
|
Матч
|
16.07.1937
|
Москва
|
Виктор Дубинин
|
Динамо Тб — 5:2
|
14.10.1945
|
Москва
|
Михаил Якушин
|
ЦДКА — 1:2
|
04.11.1949
|
Москва
|
Михаил Якушин
|
Торпедо — 1:2
|
06.11.1950
|
Москва
|
Михаил Якушин
|
Спартак — 0:3
|
10.10.1953
|
Москва
|
Михаил Якушин
|
Зенит Кб — 1:0
|
16.10.1955
|
Москва
|
Михаил Якушин
|
ЦДСА — 1:2
|
08.11.1967
|
Москва
|
Константин Бесков
|
ЦСКА — 3:0
|
08.08.1970
|
Москва
|
Константин Бесков
|
Динамо Тб — 2:1
|
13.08.1977
|
Москва
|
Александр Севидов
|
Торпедо — 1:0
|
11.08.1979
|
Москва
|
Виктор Царев
|
Динамо Тб — 0:0 (пен. — 4:5)
|
24.06.1984
|
Москва
|
Александр Севидов
|
Зенит — 2:0 (д.в.)
|
14.06.1995
|
Москва
|
Константин Бесков
|
Ротор — 0:0 (пен. — 8:7)
|
11.06.1997
|
Москва
|
Адамас Голодец
|
Локомотив — 0:2
|
26.05.1999
|
Москва
|
Георгий Ярцев
|
Зенит — 1:3
|
09.05.2012
|
Екатеринбург
|
Сергей Силкин
|
Рубин — 0:1