«Динамо» догнало «Спартак» и «Зенит» по количеству кубковых финалов

«Динамо» победило «Аланию» (3:0) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России. Московская команда в пятый раз в истории вышла в финал Кубка страны.

По числу решающих матчей бело-голубые сравнялись с принципиальными соперниками — «Зенитом» и «Спартаком». Правда, красно-белые уже в среду могут подняться на третье место. Чаще в финалах играли только ЦСКА (11 раз) и «Локомотив» (10).

Причем железнодорожники всего однажды не смогли забрать трофей.

Клубы, которые выходили в финал Кубка России более одного раза

Клуб Финалы Победы ЦСКА 11 7 Локомотив 10 9 Зенит 5 3 Спартак 5 3 Динамо 5 1 Ростов 2 1 Анжи 2 0 Крылья Советов 2 0 Урал 2 0 Химки 2 0

Кубок России-1995 — последний на данный момент трофей, выигранный динамовцами.

После победы по пенальти над «Ротором» бело-голубые уступили в трех финалах. В 1997 году на пути «Динамо» к титулу встал «Локомотив», в 1999-м — «Зенит», в 2012-м — «Рубин».

В советское время москвичи играли финалы поувереннее — шесть побед в 11 матчах.

Финалы «Динамо» Кубка СССР и Кубка России с участием «Динамо»