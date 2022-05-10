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Гладилин считает, что «Динамо» заслуженно победил в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России

Виктория Кравченко
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Бывший тренер «Спартака» и «Динамо» Валерий Гладилин «Газете.Ru» оценил победу бело-голубых в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России с «Аланией» (3:0).

«Игра прошла хорошо. Все же класс «Динамо» выше. «Алания» пока еще не готова играть на выезде против более сильной команды. В домашних матчах они играют немного по-другому, больше за счет эмоций. А здесь «Динамо» построило правильно игру, начало с первых минут активно играть, и класс сказался. Они не шапкозакидательски вышли на матч, что, мол, они сильнее по классу, по уровню, а оценили, что «Алания» — хорошая команда, которая обыграла «Зенит». «Динамо» сыграло в полную силу, я считаю, что использовали все свои возможности, которые были, и победили заслуженно», — сказал Гладилин.

Экс-тренер сказал, что у «Алании» не было явных шансов на победу в полуфинале.

«Динамо» со счетом 3:0 разгромило «Аланию» и вышло в финал. 11 мая состоится матч «Спартак» — «Енисей», в котором определится второй финалист.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/05/10/17714726.shtml?updated
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