«КАМАЗ» и «Крылья Советов» встретятся в матче первого этапа 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 27 ноября. Игра пройдет на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах и начнется в 18.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «КАМАЗ» — «Крылья Советов» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

27 ноября 2025, 18:00. КАМАЗ (Набережные Челны)

В прямом эфире встречу челнинцев и самарцев покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

В предыдущем раунде Кубка России «КАМАЗ» победил «Челябинск» (0:0, 4:3 по пенальти). «Крылья Советов» попали в нижнюю сетку плей-офф после группового турнира пути РПЛ.