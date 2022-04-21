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Судейство

Сегодня, 11:30

Экс-арбитр Николаев объяснил большое количество желтых карточек в матче ЦСКА — «Спартак»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший арбитр Алексей Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, с чем связано большое количество желтых карточек в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «Спартак» (0:1).

«Комментировать количество карточек очень просто, когда ты не находишься на футбольном поле и в гуще событий. Это дерби ЦСКА и «Спартака». У меня была история, когда не было ни одной желтой карточки. Владимир выбрал такую тактику. Видно, он понимал что будут споры, что будут несогласные. Нужно быть на футбольном поле чтобы видеть, достаточно ли только разговоров, или нужно переходить на дисциплинарные санкции», — сказал Николаев «СЭ».

«Спартак» вышел в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России вместе с «Динамо», «Енисеем» и «Аланией». Жеребьевка состоится сегодня, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).

Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.

ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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