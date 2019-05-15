Дмитрий Парфенов: "Раз вышел в финал, хочу его выиграть"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после гостевого ответного матча полуфинала Олимп-Кубка России с "Арсеналом" (2:2, 3-2) поблагодарил игроков за терпение в матче, в котором они повели в два мяча и остались вдесятером, передает из Тулы корреспондент "СЭ" Артем Агапов.

- Вы второй год подряд выходите в финал – сначала с "Тосно", теперь с "Уралом". Эмоции сравнимы? - спросили тренера на послематчевой пресс-конференции.

- Они одинаковые, поверьте. Тяжелейшая ситуация, вы видели. Наверное, говорить, что что-то незаслуженно точно нельзя. Пойдите, скажите это игрокам. Думаю, все закономерно. На данный день. Кубок тем и интересен, что это короткое противостояние, и нужно быть готовым в конкретный момент решить задачу.

Хотел бы поблагодарить ребят за то, что дотерпели, выполняли то, что нужно. Да, было тяжело вдесятером это делать больше тайма против "Арсенала" в матче, в котором все было на кону. Благодарю и наших болельщиков, которые ждали этого выхода в финал. Но теперь есть финал, следующий шаг.

- Вы привили уральцам спартаковский дух, дух победителя? И каков прогноз на финал? - удивили тренера вопросом местные журналисты.

- (Ухмыляется.) Как я могу давать прогноз на финал? Вы прогнозы даете, а я там буду участвовать, играть. Как и любой тренер и футболист, наверное, раз попали в финал, хотим его выиграть. Как и соперник, "Локомотив".

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