Дмитрий Парфенов прокомментировал победу «Арсенала» над «Зенитом»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями после матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Зенита» (2:1).

— За счет чего вы победили? — вопрос главному тренеру «Арсенала»

— За счет дисциплины, за счет качественных моментов, которые мы создавали. Мы понимали, куду приехали. Все понимали, кто фаворит. Провели достаточно неплохой матч с серьезной командой.

— Почему пенальти бил Бауэр?

— Главное вовремя! Мы давно не били пенальти, поэтому такой момент был. Есть два-три игрока, которые принимают решение в зависимости от своего состояния и от того, что происходит внутри.

— Ожидали, что «Зенит» сыграет по схеме 4-3-3?

— Мы смотрели много матчей «Зенита» на сборах, он играл по этой схеме. Есть великая фраза Лобановского: схему на поле делают игроки. Да, часто игрокам приходится менять позиции. И ты выходишь на поле, чтобы расставиться. Центральные полузащитники «Зенита» создавали преимущество. Мы к этому готовились, хотели насытить фланги. Считаю, что ребята справились. Важно, что дотерпели. Мы не только отбивались, но и создавали неплохие моменты в атаке.

(Гоша Чернов)