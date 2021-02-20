Дмитрий Парфенов прокомментировал победу «Арсенала» над «Зенитом»
Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями после матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Зенита» (2:1).
— За счет чего вы победили? — вопрос главному тренеру «Арсенала»
— За счет дисциплины, за счет качественных моментов, которые мы создавали. Мы понимали, куду приехали. Все понимали, кто фаворит. Провели достаточно неплохой матч с серьезной командой.
— Почему пенальти бил Бауэр?
— Главное вовремя! Мы давно не били пенальти, поэтому такой момент был. Есть два-три игрока, которые принимают решение в зависимости от своего состояния и от того, что происходит внутри.
— Ожидали, что «Зенит» сыграет по схеме 4-3-3?
— Мы смотрели много матчей «Зенита» на сборах, он играл по этой схеме. Есть великая фраза Лобановского: схему на поле делают игроки. Да, часто игрокам приходится менять позиции. И ты выходишь на поле, чтобы расставиться. Центральные полузащитники «Зенита» создавали преимущество. Мы к этому готовились, хотели насытить фланги. Считаю, что ребята справились. Важно, что дотерпели. Мы не только отбивались, но и создавали неплохие моменты в атаке.
(Гоша Чернов)
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