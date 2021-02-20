«Динамо» — «Спартак»: Шварц готовил команду к двум схемам соперника
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» рассказал о подготовке к игре.
«У нас были длинные сборы, три дня назад вернулись. С нетерпением ждем игры, — сказал Шварц в эфире «Матч ТВ». — На теоретических занятиях готовились к двум схемам «Спартака». Они в чемпионате играли с тремя защитниками, на сборах тренировались с четырьмя, мы готовы к обоим схемам».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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