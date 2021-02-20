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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

«Динамо» — «Спартак»: Шварц готовил команду к двум схемам соперника

19:18

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» рассказал о подготовке к игре.

«У нас были длинные сборы, три дня назад вернулись. С нетерпением ждем игры, — сказал Шварц в эфире «Матч ТВ». — На теоретических занятиях готовились к двум схемам «Спартака». Они в чемпионате играли с тремя защитниками, на сборах тренировались с четырьмя, мы готовы к обоим схемам».

Трансляция матча «Динамо» — «Спартак»

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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