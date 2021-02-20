Тедеско: «Схема не так важна, здорово, что «Спартак» может быть гибким»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» прокомментировал схему команды. На сборах красно-белые отрабатывали игру в четыре защитника, но на игру выпустили трех центральных.
«Схема не так важна. Мы можем играть по разным схемам, но стиль остается одним и тем же. Здорово, что мы можем быть гибкими, — сказал Тедеско в эфире «Матч ТВ». — Нам нужно быть сосредоточенными в таких матчах не 80-85 минут, а все 90 или даже больше».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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