Тедеско: «Схема не так важна, здорово, что «Спартак» может быть гибким»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» прокомментировал схему команды. На сборах красно-белые отрабатывали игру в четыре защитника, но на игру выпустили трех центральных.

«Схема не так важна. Мы можем играть по разным схемам, но стиль остается одним и тем же. Здорово, что мы можем быть гибкими, — сказал Тедеско в эфире «Матч ТВ». — Нам нужно быть сосредоточенными в таких матчах не 80-85 минут, а все 90 или даже больше».

Трансляция матча «Динамо» — «Спартак»