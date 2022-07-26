Митрофанов рассказал о вариантах проведения БЕТСИТИ Кубка России

Директор по развитию Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о вариантах проведения БЕТСИТИ Кубка России.

— До старта турнира немного времени остается. Предварительные раунды они совсем рядом.

— Есть два пути. Есть путь, условно, регионов, путь команд первой и второй лиги. Ест брать команд премьер-лиги. Для пути команд премьер-лиги это конец августа — 30-е число. Путь регионов — в середине августа. Соответственно, повторюсь, что со спортивной точки зрения у нас готовы все варианты: регламенты, сетка соревнования. Она вся готова. Если нам подтверждает вещатель определенный объем трансляций, и мы этот объем продаем за искомую сумму, которую прежде всего распределяем между клубами Российской премьер-лиги, то мы запускаем соревнование в этом формате. Если нет, то у нас есть альтернативные варианты. Это в том числе сохранение прежнего варианта Кубка, при котором мы все равно все провести успеваем.

— Сейчас пока не договорились по коммерческой составляющей, непонятно, когда будет исполком, который будет это все утверждать.

— Из-за оперативности вопроса, это, скорее всего, будет утверждать бюро исполкома. Повторюсь, что все вопросы, которые требуется утвердит бы бюро, готовы и согласованы.

— Вы получили уже реакцию регионов, которые останутся без этих ярких матчей, без больших афиш?

— Тем не менее, регионы получать достаточно количество интересных матчей. Самое главное, что они получат финансы. А четыре команды, в случае одобрения и получения искомых сумм, получат принципиально иное финансирование в финальной части Кубка. Поэтому думаю, что все в итоге будут довольны.

14 июля клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании единогласно проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу изменения формата Кубка России.

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту.