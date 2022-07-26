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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 19:12

В РФС рассказали о подробностях переговоров со спонсорами обновленного формата БЕТСИТИ Кубка России

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
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Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал о подробностях переговоров со спонсорами обновленного формата БЕТСИТИ Кубка России.

«Мы не знаем, сколько могли заработать клубы от Кубка лиги. Те предложения от спонсоров, которые есть, делались относительно Кубка лиги, но есть и взаимоисключающие предложения. Например, есть несколько компаний, которые претендуют на титульное спонсорство, но их же нельзя складывать.

Первое, с чего мы начали сейчас, это договоренность с вещателем о количестве показанных матчей. Например, ряду партнеров неинтересен Кубок России, если его не показывают в определенном объеме на федеральном канале. Поэтому нужно сначала понять, где Кубок будет транслироваться, а потом уже договариваться с партнерами.

Без подробностей, но «Яндекс» пока заинтересован в показе матчей БЕТСИТИ Кубка России на своих ресурсах, прежде всего на «Кинопоиске», — сказал Митрофанов.

— Сегодня видели в РФС представителей федерального спортивного канала и «Яндекса». Можете объяснить, в чем заинтересованность конкретно IT-компании?

— И та,и другая компания готовы показывать соревнования. У канала нет технической возможности по объективным причинам показывать все матчи БЕТСИТИ Кубка России, даже условного пути РПЛ на федеральном канале, что интересно рекламодателям. У «Яндекса» есть определенное желание в том числе быть вещателем Кубка России. Они договорились с каналом о формате этого взаимодействия. Поэтому для того чтобы мы итогово получили условия этого взаимодействия, мы проводили сегодняшнее совещание. Чтобы понять, что важно каналу, что важно «Яндексу». На каких условиях тот или иной канал готов брать показ данного соревнования. Как они распределяют между собой матчи, права и, соответственно, что мы можем предложить к продаже иным рекламодателям.

— Наша задача не говорить о вероятностях. Наша задача сделать так, чтобы, обеспечив максимальное количество матчей для показа, максимально эффективно их продать, — подчеркнул Митрофанов.

14 июля клубы РПЛ на общем собрании единогласно проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу изменения формата Кубка России.

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РФС
Максим Митрофанов
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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