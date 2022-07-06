Стало известно, как РФС хочет реформировать БЕТСИТИ Кубок России

Российский футбольный союз (РФС) хочет реформировать БЕТСИТИ Кубок России, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, новый формат турнира рассматривается РФС как аналог Кубка лиги, который столкнулся с большим количеством организационных проблем.

Отмечается, что новый формат БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений. — Прим. «СЭ»), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предполагают разделить на два пути — «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиги».

В «Пути РПЛ» 16 клубов делятся на четыре группы. Соревнование проходит в два круга — команды проведут шесть игр на групповом этапе. По итогам группового этапа, команды, занявшие первые два места, отправляются в верхнюю сетку плей-офф, третья команда группы — в нижнюю сетку, обладатели четырех мест выбывают из турнира.

На первом этапе «Пути Первой и Второй лиги» команды из второй лиги и один клуб из Первой (определяется жребием из числа новичков Первой лиги) играют одну игру на вылет. На втором этапе 16 победителей первого этапа играют с 16 клубами первой лиги. После этого победители играют по кубковой системе (одна игра), и четыре лучшие команды добавляются в нижнюю сетку плей-офф БЕТСИТИ Кубка России.

Нижняя сетка турнира начинается с четвертьфинальных игр, но каждый раунд разбит на два дополнительных этапа. В первом этапе четвертьфинала нижней сетки играют команды, занявшие третье место в групповом этапе «Пути РПЛ» и лучшие четыре команды «Пути Первой и Второй лиги». Во втором раунде 1/4 нижней сетки турнира к командам добавляются проигравшие в четвертьфинале верхней сетки. В полуфиналах и финале нижней сетки такая схема повторяется. Победитель нижней сетки турнира играет в суперфинале с победителем верхней сетки.