Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 21:37

Стало известно, как РФС хочет реформировать БЕТСИТИ Кубок России

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский футбольный союз (РФС) хочет реформировать БЕТСИТИ Кубок России, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, новый формат турнира рассматривается РФС как аналог Кубка лиги, который столкнулся с большим количеством организационных проблем.

Отмечается, что новый формат БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений. — Прим. «СЭ»), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предполагают разделить на два пути — «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиги».

В «Пути РПЛ» 16 клубов делятся на четыре группы. Соревнование проходит в два круга — команды проведут шесть игр на групповом этапе. По итогам группового этапа, команды, занявшие первые два места, отправляются в верхнюю сетку плей-офф, третья команда группы — в нижнюю сетку, обладатели четырех мест выбывают из турнира.

На первом этапе «Пути Первой и Второй лиги» команды из второй лиги и один клуб из Первой (определяется жребием из числа новичков Первой лиги) играют одну игру на вылет. На втором этапе 16 победителей первого этапа играют с 16 клубами первой лиги. После этого победители играют по кубковой системе (одна игра), и четыре лучшие команды добавляются в нижнюю сетку плей-офф БЕТСИТИ Кубка России.

Нижняя сетка турнира начинается с четвертьфинальных игр, но каждый раунд разбит на два дополнительных этапа. В первом этапе четвертьфинала нижней сетки играют команды, занявшие третье место в групповом этапе «Пути РПЛ» и лучшие четыре команды «Пути Первой и Второй лиги». Во втором раунде 1/4 нижней сетки турнира к командам добавляются проигравшие в четвертьфинале верхней сетки. В полуфиналах и финале нижней сетки такая схема повторяется. Победитель нижней сетки турнира играет в суперфинале с победителем верхней сетки.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4747913-stalo-izvestno-kak-rfs-hochet-reformirovat-kubok-rossii.html
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
РФС
12
5
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Скандал с Шараповой и праздником на Уимблдоне: «культура отмены» или «так получилось»?
Капризов и другие звезды хоккея тоже подозреваются в уклонении от службы. Что происходит?!
Материалы сюжета: РПЛ-2022: Кубок лиги — будет ли турнир и в каком формате?
Федеральный спортивный телеканал не исключил разрыв соглашения с РПЛ из-за Кубка лиги
Бюджет Кубка лиги будет не менее 2,5 миллиардов рублей
«Спартак»: «Идея Кубка лиги кажется нам интересной, но есть несколько вопросов, которые требуют разрешения»
В «Урале» назвали преимущества проведения Кубка лиги
«Зенит» выступил против принятия решения по Кубку лиги без изучения календаря и логистики турнира
«Химки» не поддержали идею создания Кубка лиги
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
В РПЛ хотят вернуть «золотой матч»
Новичок «Ахмата» Олейников определился с игровым номером
Ещенко: «Переход в «Знамя»? Не понимаю о чем речь»
Выиграй 5 000 рублей от БЕТСИТИ за верный прогноз на Суперкубок!
Goal: «Коринтианс» сохраняет интерес к защитнику «Динамо» Бальбуэна
Губерниев — о ролике болельщиков «Зенита» с пародией на Зарему: «Всякий троллинг для команд очень полезен»
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
В РПЛ хотят вернуть «золотой матч»
Ещенко: «Переход в «Знамя»? Не понимаю о чем речь»
Агент Бийола: «Яка тренируется индивидуально и ждет решения ЦСКА»
Источник: ЦСКА готов предложить пять миллионов евро за полузащитника «Пармы» Сиприена
ЦСКА хочет приобрести полузащитника «Пармы» Сиприена
Бывший полузащитник «Леванте» Севикян перешел в «Нижний Новгород»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лещук — о финале БЕТСИТИ Кубка России: «После игры я был в прострации, был в себе. Сидел и думал о своем»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости