В РФС поддержали идею о выступление команд из медиалиги в БЕТСИТИ Кубке России

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов поддержал идею с выступлением команд из медиалиги в БЕТСИТИ Кубке России.

— Мы обсудили это с коллегами. Есть определенные нюансы, которым нужно соответствовать. Они их приняли в разработку. Мы им поможем с заявкой игроков. Если будет их воля, то там нет ни одной непреодолимой задачи.

Это разовая акция? Почему? Если эта история будет развиваться. Задача Кубка — популяризировать футбол. Если есть сильные команды, которые хотят участвовать в турнире, почему мы это не должны делать? Только с удовольствием.

Медиа команда РФС? Мы сегодня тоже это обсуждали. Это заслуживает отдельного обсуждения. Тут стоит вопрос популяризации футбола среди новой категории зрителей, — заявил Митрофанов.

Ранее стало изветсно, что победитель медийной футбольной лиги 2DROTS и блогерский футбольный клуб «Амкал» могут получить уайлд-кард на Кубок России.