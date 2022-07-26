Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 19:28

В РФС поддержали идею о выступление команд из медиалиги в БЕТСИТИ Кубке России

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов поддержал идею с выступлением команд из медиалиги в БЕТСИТИ Кубке России.

— Мы обсудили это с коллегами. Есть определенные нюансы, которым нужно соответствовать. Они их приняли в разработку. Мы им поможем с заявкой игроков. Если будет их воля, то там нет ни одной непреодолимой задачи.

Это разовая акция? Почему? Если эта история будет развиваться. Задача Кубка — популяризировать футбол. Если есть сильные команды, которые хотят участвовать в турнире, почему мы это не должны делать? Только с удовольствием.

Медиа команда РФС? Мы сегодня тоже это обсуждали. Это заслуживает отдельного обсуждения. Тут стоит вопрос популяризации футбола среди новой категории зрителей, — заявил Митрофанов.

Ранее стало изветсно, что победитель медийной футбольной лиги 2DROTS и блогерский футбольный клуб «Амкал» могут получить уайлд-кард на Кубок России.

БЕТСИТИ Кубок России
Максим Митрофанов
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Вредные жиры: в каких продуктах содержатся, чем заменить в рационе?
Девиз Олимпиады-2024 «Игры, открытые для всех» звучит как издевательство. Все идет к тому, что России там не будет
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Митрофанов рассказал о вариантах проведения БЕТСИТИ Кубка России
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав подписал контракт с бразильским «Спорт Ресифе»
Митрофонов о реформе Кубка: «Спортивная составляющая: регламент, календарь, сетка — это все готово»
Джикия из-за травмы может пропустить матчи против «Оренбурга» и «Урала»
ЦСКА нашел улучшенную версию Вернблума. Кто такой Саша Зделар
«Это бред». Федун прокомментировал слухи, что он покинет пост председателя совета директоров «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Митрофанов рассказал о вариантах проведения БЕТСИТИ Кубка России

В РФС рассказали, когда состоится жеребьевка БЕТСИТИ Кубка России
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости