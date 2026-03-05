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5 марта, 22:45

Динамо — Спартак: видео голов матча Кубка России

Руслан Минаев
&quot;Динамо&quot; разгромило &quot;Спартак&quot; в Кубке России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» в домашнем матче разгромило «Спартак» в первой игре полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 5:2.

У хозяев голы забили Муми Нгамале (дубль), Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. Две результативные передачи сделал Бителло. У гостей голы забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.

6-я минута. Нгамале — 1:0

30-я минута. Угальде — 1:1

67-я минута. Нгамале — 2:1

70-я минута. Рикардо — 3:1

73-я минута. Тюкавин — 4:1

83-я минута. Осипенко — 5:1

90+2-я минута. Мартинс — 5:2

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
05 марта, 20:45. Динамо (Москва)
Динамо
5:2
Спартак

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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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