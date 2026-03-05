Динамо — Спартак: видео голов матча Кубка России
«Динамо» в домашнем матче разгромило «Спартак» в первой игре полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 5:2.
У хозяев голы забили Муми Нгамале (дубль), Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. Две результативные передачи сделал Бителло. У гостей голы забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс.
6-я минута. Нгамале — 1:0
30-я минута. Угальде — 1:1
67-я минута. Нгамале — 2:1
70-я минута. Рикардо — 3:1
73-я минута. Тюкавин — 4:1
83-я минута. Осипенко — 5:1
90+2-я минута. Мартинс — 5:2
Новости