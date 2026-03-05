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5 марта, 22:45

Кубок России, результаты 3-5 марта: «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА обыграл «Краснодар» и другие матчи

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев в матче с ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матчи плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов FONBET Кубка России.

Во вторник, 3 марта, «Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 1:0.

В среду, 4 марта, прошли матчи: ЦСКА — «Краснодар» (3:1), «Ростов» — «Динамо» Мх (0:2) и «Крылья Советов» — «Оренбург» (2:0).

В четверг, 5 марта, состоялись игры: «Арсенал» — «Локомотив» (1:2) и «Динамо» — «Спартак» (5:2).

Вторник, 3 марта
Путь регионов

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
03 марта, 20:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
0:1
Зенит

Среда, 4 марта
Путь РПЛ

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
04 марта, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:1
Краснодар

Путь регионов

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
04 марта, 18:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:2
Динамо Мх
FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
04 марта, 18:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:0
Оренбург

Четверг, 5 марта
Путь РПЛ

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
05 марта, 20:45. Динамо (Москва)
Динамо
5:2
Спартак

Путь регионов

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
05 марта, 18:30. Арена Химки (Химки)
Арсенал
1:2
Локомотив

Кубок России-2025/26: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
Календарь матчей турнира

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