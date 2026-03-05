Кубок России, результаты 3-5 марта: «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА обыграл «Краснодар» и другие матчи
Матчи плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов FONBET Кубка России.
Во вторник, 3 марта, «Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 1:0.
В среду, 4 марта, прошли матчи: ЦСКА — «Краснодар» (3:1), «Ростов» — «Динамо» Мх (0:2) и «Крылья Советов» — «Оренбург» (2:0).
В четверг, 5 марта, состоялись игры: «Арсенал» — «Локомотив» (1:2) и «Динамо» — «Спартак» (5:2).
Вторник, 3 марта
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Среда, 4 марта
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Четверг, 5 марта
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Кубок России-2025/26: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
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