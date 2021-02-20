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Барриос пропускает матч «Зенит» — «Арсенал» из-за коронавируса

16:19
Вильмар Барриос. Фото ФК «Зенит»
Вильмар Барриос. Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос не сыграет в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Арсенала» из-за положительного теста на коронавирус, сообщает 20 февраля официальный сайт клуба.

Указано, что тест он сдал в Дубае. Данное тестирование проходило в рамках тренировочных сборов, в настоящий момент полузащитник ждет результатов повторного анализа и чувствует себя хорошо.

Сердар Азмун и Себастьян Дриусси продолжают восстанавливаться от повреждений, полученных в товарищеских матчах. Дуглас Сантос не сможет принять участие в матче по функциональным причинам — игрок занимается по индивидуальной программе.

Матч начнется в 17.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-02-20-zenit-arsenal-lunev-i-vendel-poyavyatsya-s-pervykh-minut.htm

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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