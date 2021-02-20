Барриос пропускает матч «Зенит» — «Арсенал» из-за коронавируса
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос не сыграет в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Арсенала» из-за положительного теста на коронавирус, сообщает 20 февраля официальный сайт клуба.
Указано, что тест он сдал в Дубае. Данное тестирование проходило в рамках тренировочных сборов, в настоящий момент полузащитник ждет результатов повторного анализа и чувствует себя хорошо.
Сердар Азмун и Себастьян Дриусси продолжают восстанавливаться от повреждений, полученных в товарищеских матчах. Дуглас Сантос не сможет принять участие в матче по функциональным причинам — игрок занимается по индивидуальной программе.
Матч начнется в 17.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-02-20-zenit-arsenal-lunev-i-vendel-poyavyatsya-s-pervykh-minut.htm
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