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Сегодня, 22:41

«Динамо» победило «Пари НН» благодаря голу в добавленное время и вышло в плей-офф Пути РПЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Константин Тюкавин (слева) в матче против «Пари НН».
Фото ФК «Динамо»

«Динамо» обыграло «Пари НН» на своем поле в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

Полузащитник гостей Эдгар Севикян открыл счет на 13-й минуте, на 16-й минуте отличился форвард хозяев Константин Тюкавин.

На 90+4-й минуте нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев забил решающий гол.

Благодаря победе «Динамо» поднялось на второе место в группе D с 11 очками, опередило «Краснодар» по дополнительным показателям и вышло в 1/4 финала Пути РПЛ. «Краснодар» вылетел в сетку Пути регионов.

FONBET Кубок России. Группа D
02 нояб, 20:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:1
Пари Нижний Новгород
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
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