Мостовой: «Спартак» ни в чем не уступил «Зениту». Он навязал борьбу и был понаглее»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» победу «Спартака» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Зенита» (0:0, пенальти 7:6).

«Спартак» здорово сыграл против «Зенита». Он навязал борьбу и был понаглее. Хозяева, за исключение двух моментов в конце встречи, ничего не создали. «Спартак» ни в чем не уступил, «Зенит» ничего особенного не показал дома. Карседо очень хорошо работает в команде и заслуженно добивается положительного результата», — сказал Мостовой «СЭ».

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с ЦСКА. Матч состоится в период с 5 по 7 мая.