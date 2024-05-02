Булыкин: «При Слишковиче «Спартак» преобразился, команда поборется за Кубок России»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о победе «Спартака» в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России против бело-голубых (2:0).

«Вчера «Спартак» был очень хорош, команда вышла побеждать. А вот у «Динамо» такого настроя не было. «Спартак» по делу выиграл, все футболисты стали двигаться, показывают приятную игру. При Слишковиче «Спартак» преобразился. Думаю, команде по силам побороться за победу в Кубке России. Сейчас красно-белые хороши», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Следующий соперник «Спартака» определится в четверг, 2 мая, в матче «Ростов» — «Балтика».