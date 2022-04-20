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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 21:28

Определились все участники 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России. В полуфинале сыграют две команды из ФНЛ

«Спартак», «Динамо», «Алания» и «Енисей» вышли в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России
Иван Шитик
Корреспондент
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«Алания» вышла в полуфинал Кубка.
Фото ФК «Зенит»

«Спартак» с минимальным счетом победил ЦСКА в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России — 1:0.

Таким образом, красно-белые стали последним участником полуфинала турнира.

Ранее в 1/2 финала пробились «Динамо», «Енисей» и «Алания».

Жеребьевка полуфинала состоится завтра, 21 апреля (начало — в 20.55). Полуфинальные матчи запланированы на 11 и 12 мая.

Финал нынешнего розыгрыша Кубка России состоится 29 мая. Место проведения решающего матча турнира будет определено позднее.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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