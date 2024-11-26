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Сегодня, 19:33

ЦСКА — Рубин: Пьянич и Мусаев сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на ответный матч между ЦСКА и «Рубином» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 20.30 по московскому времени. Первый матч завершился вничью — 0:0.

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Виллиан Роша, Дивеев, Мойзес, Гайич, Пьянич, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Мусаев.

Запасные: Акинфеев, Боков, Агапов, Лукин, Круговой, Мухин, Бистрович, Глебов, Жемалетдинов, Койта, Шуманский, Гуарирапа.

«Рубин»: Ставер, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Рахмоналиев, Йочич, Зотов, Ходжа, Шабанхаджай, Фамейе.

Запасные: Корец, Нигматуллин, Нижегородов, Ашурматов, Кабутов, Рожков, Ломовицкий, Иву, Иванов, Апшацев, Чумич, Даку.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Рубин»

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
26 нояб, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Рубин
Футбол
Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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