ЦСКА — Рубин: Пьянич и Мусаев сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на ответный матч между ЦСКА и «Рубином» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 20.30 по московскому времени. Первый матч завершился вничью — 0:0.

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Виллиан Роша, Дивеев, Мойзес, Гайич, Пьянич, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Мусаев.

Запасные: Акинфеев, Боков, Агапов, Лукин, Круговой, Мухин, Бистрович, Глебов, Жемалетдинов, Койта, Шуманский, Гуарирапа.

«Рубин»: Ставер, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Рахмоналиев, Йочич, Зотов, Ходжа, Шабанхаджай, Фамейе.

Запасные: Корец, Нигматуллин, Нижегородов, Ашурматов, Кабутов, Рожков, Ломовицкий, Иву, Иванов, Апшацев, Чумич, Даку.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Рубин»