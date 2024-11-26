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ЦСКА — «Рубин»: онлайн-трансляция матча Кубка России

ЦСКА и «Рубин» проведут матч в Кубке России 26 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич и игроки Рифат Жемалетдинов и Сауль Гуарирапа.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА и «Рубин» проведут ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 26 ноября. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 20.30.

Встречу ЦСКА — «Рубин» в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Также трансляцию проведут онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального канала на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка России. Также отслеживайте результат и ключевые события игры ЦСКА — «Рубин» в нашем матч-центре.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
26 нояб, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Рубин

ЦСКА занял первое место в группе С, играя с «Ахматом», «Краснодаром» и «Пари НН». «Рубин» вышел в плей-офф со второго места группы D, выступая с «Зенитом», «Акроном» и «Факелом».

Первый матч между соперниками состоялся 6 ноября в Казани и завершился вничью — 0:0.

Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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