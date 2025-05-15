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15 мая 2025, 22:11

ЦСКА и «Ростов» сыграют в суперфинале Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент

ЦСКА и «Ростов» встретятся в суперфинале FONBET Кубка России.

15 мая ростовчане на выезде переиграли «Спартак» (2:1) в финале пути регионов турнира. За день до этого армейцы победили «Зенит» (2:0 после 0:2 в первой игре, пенальти — 4:3) в ответном матче финала пути РПЛ.

Суперфинал FONBET Кубка России пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

ЦСКА восемь раз выигрывал Кубок России. В случае победы армейцы сравняются с «Локомотивом», который с девятью трофеями является рекордсменом турнира. Еще четырежды красно-синие уступали в решающем матче.

«Ростов» единственный раз побеждал в Кубке России в 2014 году. Также команда выходила в финал турнира в 2003-м.

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