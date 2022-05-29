Член совета директоров «Динамо» дал прогноз на финал БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака»

Член совета директоров футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Гафин дал прогноз на финал БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

— Что ждете сегодня?

— Жду хорошего вечера, настоящего праздника сегодня, отличного футбола и победы московского «Динамо». Финал кубка — отличное достижение, такого не было давно. Мы не выигрывали кубок с 95-го года, поэтому мы все очень рассчитываем на то, что сегодня сделаем праздник для наших болельщиков.

— Всех волнует один вопрос. Шварц останется в «Динамо»? Или он уже договорился с «Гертой»?

— Я не знаю, кто и с кем договорился. Абсолютно точно могу вам сказать, что у Шварца контракт с нами. Все остальное после завершения сезона.

— Что вы решили по поводу летнего турнира?

— Мы готовим план подготовки к новому сезону. Насколько я знаю, что летнего турнира в планах у нас нет.