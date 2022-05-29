Лепс: «Сколько рюмок надо выпить за российский футбол? Можно бесконечно выпивать!»
Григорий Лепс поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо»
Заслуженный артист России Григорий Лепс поделился ожиданиями от предстоящего финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо», который состоится сегодня, 29 мая.
«Сколько рюмок надо выпить за российский футбол? Можно бесконечно выпивать! Я сегодня хорошую игру. За красивую, профессиональную», — сказал Лепс «СЭ».
Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.
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