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Сегодня, 16:00

Лепс: «Сколько рюмок надо выпить за российский футбол? Можно бесконечно выпивать!»

Григорий Лепс поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Заслуженный артист России Григорий Лепс поделился ожиданиями от предстоящего финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо», который состоится сегодня, 29 мая.

«Сколько рюмок надо выпить за российский футбол? Можно бесконечно выпивать! Я сегодня хорошую игру. За красивую, профессиональную», — сказал Лепс «СЭ».

Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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