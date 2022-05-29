Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 16:03

«Динамо» объявило состав на финал БЕТСИТИ Кубка России

Читать «СЭ» в

«Динамо» назвало состав на финал БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

«Динамо»: Лещук, Варела, Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк, Фомин, Захарян, Шиманьски, Скопинцев, Смолов, Тюкавин.

Запасные: Шунин, Плиев, Моро, Сазонов, Лесовой, Грулев, Макаров, Осокин, Кутицкий, Сулаквелидзе, Гладышев, Лаксальт.

Ранее стартовый состав объявил и «Спартак».

«Спартак»: Максименко, Литвинов, Жиго, Джикия, Мозес, Мартинс, Пруцев, Хлусевич, Игнатов, Промес, Соболев.

Запасные: Селихов, Свинов, Чернов, Кофрие, Маслов, Рассказов, Классен, Денисов, Зобнин, Умяров, Бакаев, Николсон.

Встреча в «Лужниках» начнется в 17:00.

Финал «Спартак» — «Динамо»: кто заберет Кубок? Онлайн-трансляция матча

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
2
4
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Чем заменить алкоголь. 7 советов о том, как отказаться от спиртного
Карло великий! «Реал» победил «Ливерпуль» из-за психологии победителей, которую развил Анчелотти
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Левитин: «Погромы на финале ЛЧ? Такое на финале БЕТСИТИ Кубка России невозможно»
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Мы сосредоточены на финале!»
Спортивный директор «Спартака» отметил работу Ваноли с командой
Федун: «Какие ожидания от матча? Будет очень интересно!»
Дасаев заявил, что ждет геройства от вратарей «Динамо» и «Спартака»
Финал «Спартак» — «Динамо»: кто заберет Кубок? Онлайн и видеотрансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Член совета директоров «Динамо» дал прогноз на финал БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака»

Дасаев заявил, что ждет геройства от вратарей «Динамо» и «Спартака»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости