Чернов — о поражении «Спартака»: «Тяжело было 60 минут играть в меньшинстве, тем более с «Оренбургом»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о причинах поражения команды в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубок России против «Оренбурга» (0:1).

«Не знаю что не получилось сегодня. Тяжело было 60 минут играть в меньшинстве, тем более с «Оренбургом», который считается больше домашней командой. Они дома проводят совсем другие матчи, чем на выезде. Знали, что будет тяжело, что будет тотальный прессинг с их стороны. К чему готовились, то и получили», — сказал Чернов.

Ответная игра между командами пройдет 12-14 марта, когда завершится зимняя пауза в РПЛ. Встреча состоится в Москве.