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Сегодня, 19:25

Защитник «Спартака» Чернов: «Искусственный газон повлиял на качество нашей игры»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что искусственный газон в Оренбурге повлиял на качество игры команды в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубок России с «Оренбургом» (0:1).

— Искусственный газон повлиял на качество нашей игры, — начал Чернов.

— Сначала играли на болоте, потом на снегу, сейчас на пластике. Не задумывались, почему так не везет?

— Общались с ребятами. Следом за нами приезжают другие команды, у них все хорошо. Приезжаем мы, то снег, то еще что-то, — сказал Чернов.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Оренбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. По снегу «Спартак» играл лучше. Красно-белые уступили «Оренбургу» в Кубке

Ответная игра пройдет 12-14 марта, когда завершится зимняя пауза в РПЛ. Встреча состоится на домашнем стадионе «Спартака» в Москве.

Никита Чернов
Футбол
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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