Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Оренбурга» (0:1) в матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Как вы оцените сегодняшний матч?

— Результат не тот, который мы хотели. Можно было начать матч лучше, на первых минутах не хватало агрессии. Потом случилось пенальти, красная карточка — это повлияло на ход встречи. Мы оказывались в такой ситуации, например, как это было в матче с «Локомотивом». Во втором тайме команда работала, старалась бежала. Были моменты, но мы не смогли их реализовать. Конечно, это не тот результат, за которым мы приехали. Мы хотели добиться победы, чтобы направить это противостояние в нужное русло. Следующая игра в марте — это будет другой матч. Сегодняшняя игра показывается, что нельзя расслабляться и терять концентрацию ни на секунду.

Ответная игра между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдет в марте 2024 года. Встреча состоится в Москве.