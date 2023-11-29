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Сегодня, 18:30

По снегу «Спартак» играл лучше. Красно-белые уступили «Оренбургу» в Кубке

«Спартак» проиграл «Оренбургу» в Кубке России
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Игровой эпизод в матче «Оренбург» — «Спартак».
Фото ФК «Оренбург»
«Спартак» по делу проиграл в первом матче четвертьфинала, ответный пройдет в марте.
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29 нояб, 16:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:0
Спартак

«Спартаку» за последний месяц выпало сыграть едва ли не на всех возможных видах покрытий: «огород» в Воронеже, снег в Калининграде и вот теперь подмерзшая синтетика в Оренбурге. Абаскаль честно предупредил, что команде потребуется минут 20, чтобы приспособиться к газону. Он точно знает, о чем говорит: весной красно-белые уступили здесь практически без шансов.

«Спартак» вышел смешанным составом. Обратило на себя внимание появление Соболева с первых минут. И отметим полноценный дебют 20-летнего центрального полузащитника Лайкина. Воспитанник спартаковской академии прошлый сезон провел в аренде в Нижнекамске, вернулся летом и лишь к концу осени получил игровое время: символические минуты с «Балтикой» и вот теперь место в старте.

Деограсия показал, что чемпионат для «Оренбурга» сейчас важнее Кубка. У хозяев по сравнению с матчем предыдущего тура совпали всего две позиции — вратарь Кеняйкин и крайний защитник Сидоров. Флорентин, Перес, Вера и Марин, второй сезон определяющие лицо команды, остались в запасе.

Михаил Сиваков и&nbsp;Александр Соболев. «Спартак» в меньшинстве проиграл «Оренбургу». Онлайн матча Кубка

Абаскаль не обманул: «Спартака» на первых минутах не было на поле. Красно-белые нахватали кучу фолов, и один из них привел к пенальти. Чернов неуклюже махнул ногой в своей штрафной, Титков пробил четко в угол. Правда, и после 20-й минуты «Спартак» в игру не включился. Центр барахлил, брак в действиях Мартинса и Умярова зашкаливал, а атакующая группа была отрезана. Это лишнее доказательство того, что игру «Спартака» сейчас определяет связка Литвинов — Пруцев. В Оренбурге катастрофически не хватало продвижения мяча от первого и мобильности от второго. Первый удар по воротам красно-белые нанесли аж на 30-й минуте — это Игнатов не попал в ближний угол. До перерыва «Спартак» в створ так ни разу и не пробил.

Провальный первый тайм для «Спартака» усугубился удалением Рябчука. Арбитры долго рассматривали момент и разглядели-таки в действиях молдавского защитника фол последней надежды. Все могло быть и еще хуже для красно-белых, но Селихов выручил после удара Куэро в упор.

Абаскаль в перерыве провел вынужденную тактическую замену, прикрыв Классеном оголившийся фланг обороны. А вот в игре «Спартака» ничего не поменялось. Соболев в попытке завязать хоть что-то в атаке начал опускаться в середину поля. Была бы возможность — отдавал бы себе, но приходилось отдавать Игнатову, у которого вообще не получалось цепляться за мячи. «Оренбург», и без того владевший преимуществом, по ходу второй половины еще и усиливал состав, выпуская основных игроков. Селихову пришлось потрудиться, чтобы удержать разницу в один мяч и сохранить интригу на ответный матч, который пройдет аж в марте. Реальный шанс сравнять у «Спартака» был только один, когда после углового уже в компенсированное время Чернов с пары метров не попал в ворота.

«Спартак» сыграл так, будто команда продолжает групповой этап, в котором уже давно все решено. Да, здесь будет ответный матч. Да, можно отправиться в нижнюю сетку и выиграть Кубок оттуда. Но это не может быть оправданием настолько пустому матчу в исполнении «Спартака».

Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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