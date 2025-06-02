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2 июня 2025, 13:15

Шикунов — о суперфинале Кубка России: «Акинфеев подтвердил, что он — наша легенда!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов в интервью «СЭ» поделился мнением о суперфинале FONBET Кубка России, в котором ЦСКА в серии пенальти победил дончан (по пенальти 4:3).

— Конечно, болел за «Ростов». Это не только клуб, в котором работал, но и вообще моя родина! Но что сделаешь... Дотянули до пенальти, а там уже...

— Получили удовольствие от такого финала?

— Мягко говоря, скучноватый матч. (Смеется.) Совсем как-то без моментов. После отмененного гола армейцев москвичи встали, закрылись и особо не атаковали. Да и дончане вперед что-то не лезли. С трудом могу сейчас вспомнить хоть какую-то остроту у ворот Ятимова и Акинфеева. Ждали взаимных ошибок. Не дождались.

— Перед серией пенальти было предчувствие, что ЦСКА победит?

— «Ростов» не просчитал, что в воротах ЦСКА стоит наша гора — Акинфеев. (Смеется.) Выиграть серию у Игоря всегда тяжело.

— Игорь Владимирович опять всем все доказал?

— Да ему уже давно никому ничего доказывать не нужно. Зачем? Он просто подтвердил, что он — настоящая легенда. Топовый голкипер. Как он отбил удар Сутормина! Это что-то!

Обидно за «Ростов». Но дончанам точно не должно быть стыдно за игру. Боролись. Чуть-чуть не хватило. На пути к финалу прошли «Локомотив», «Спартак». Это уже дорогого стоит! Молодцы. А в решающем матче никакого преимущества у команды Николича я не увидел. Никакого.

— Разницы в классе не почувствовали?

— Нет! Абсолютно! Может быть, в каких-то эпизодах армейцы были немного мастеровитее. Но глобально — очень равная игра. Удивился, что москвичи не включали скорости. Потенциал у них гораздо выше. Все было довольно медленно и предсказуемо. Отсюда такое мизерное количество опасных моментов.

Александр Шикунов о&nbsp;победе ЦСКА в&nbsp;Кубке России-2024/25.«В следующем сезоне ЦСКА будет претендовать на чемпионство». Шикунов — о финале Кубка и будущем «Ростова»

«Ростов» во второй раз уступил в финале Кубка страны. До этого ростовчане проиграли решающий матч в 2003 году и единожды становились обладателями трофея в 2014-м.

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Кубок России
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Шикунов
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