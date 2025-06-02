Обляков — болельщикам после победы ЦСКА в Кубке России: «Мы смогли добиться этого результата вместе»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков опубликовал в своем Telegram-канале пост после победы в FONBET Кубке России, поблагодарив семью и болельщиков за поддержку.

«Кубок вновь стал армейским! Позади тяжелый путь до суперфинала. Хочу выразить благодарность своей семье за постоянную поддержку и, конечно, всем болельщикам — ваша вера и энергия были с нами на каждом этапе. Вместе мы смогли добиться этого результата!» — написал футболист.

В суперфинале Кубка России, который прошел 1 июня в «Лужниках» в Москве, армейцы обыграли «Ростов» (0:0, пенальти 4:3) и завоевали трофей девятый раз в истории. По числу побед в Кубке страны ЦСКА сравнялся с «Локомотивом», который ранее был рекордсменом турнира.