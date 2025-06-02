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Вратаря «Ростова» Ятимова признали лучшим игроком суперфинала Кубка России

Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов был признан лучшим игроком суперфинала FONBET Кубка России с ЦСКА (0:0, пенальти 3:4), сообщает пресс-служба турнира.

26-летний голкипер не пропустил в основное время матча, отбил один удар в серии пенальти и стал лучшим по итогам голосования болельщиков.

Ранее Ятимова признавали лучшим вратарем FONBET Кубка России в сезоне-2024/25.

«Ростов» во второй раз уступил в финале Кубка страны. До этого ростовчане проиграли решающий матч в 2003 году и единожды становились обладателями трофея в 2014-м.

Источник: Telegram-канал FONBET Кубка России
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ФК Ростов
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