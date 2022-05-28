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Сегодня, 20:07

Бывший полузащитник «Спартака» оценил возможный уход из команды главного тренера Ваноли

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном уходе из команды итальянского тренера Паоло Ваноли.

«Он не комментирует вопросы о будущем в «Спартаке» из-за того, что это непростая тема для него. Я думаю, для него почетно поработать в «Спартаке», для него это необходимо, чтобы повысить свой класс. Но все зависит от результатов. Надо постараться выиграть Кубок. Команда не показала в чемпионате стабильности, класса. Были яркие матчи, но они были за счет эмоций, самоотдачи. Пока не проглядывается, какую игру он хочет поставить команды.

Если он выиграет Кубок, возможно, у него появятся какие-то планы. У него есть контракт. Надо знать, на каких условиях он подписан. Пока у Ваноли эмоции, ведь он не выиграл ничего со «Спартаком». В случае поражения будет полное невыполнение его программы в «Спартаке». Может, дальше у него получится, но здесь только можно гадать.

Возможно, ему хочется поработать в более сильных чемпионатах. Амбициозные тренеры хотят работать в сильных командах, играть в еврокубках. Может, у него есть мысли перебраться в Европу. Но надо знать, о чем он договаривался с руководством", — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Завтра, 29 мая, в «Лужниках» «Спартак» сыграет в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо». Начало встречи в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/05/28/17826164.shtml
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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