Вратарь «Ростова» Песьяков рассказал, за кого будет болеть в финале БЕТСИТИ Кубка России

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо».

«Если честно, не знаю, за кого буду болеть. Хочу увидеть красивый футбол. Наверное, буду больше болеть за «Спартак», за своих коллег: Артема Реброва, Александра Максименко и Александра Селихова именно в этом матче. Но у меня и в «Динамо» играет друг — Паршивлюк. Буду болеть непосредственно за него. Мне, как болельщику, хотелось бы увидеть что-то на подобие игры «Спартак» — «Ростов», чтобы матч выдался ярким. Такую игру я бы посмотрел. Кто у «Спартака» займет место в воротах? На последнюю игру выходил Селихов, поэтому думаю, что будет он. Это была репетиция перед финалом», — сказал Песьяков «СЭ».

Песьяков выступал за красно-белых с 2009-го по 2017 год.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 17:00 по московскому времени.