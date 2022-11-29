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Сегодня, 13:12

Булыкин поддержал проведение Матча звезд Кубка России

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» и «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о проведении Матча звезд Кубка России.

«Всегда хорошо, когда есть шоу для болельщиков, потому что три месяца без футбола — это много. Можно устраивать разные турниры, шоу — почему бы не организовать и подобное мероприятие, и Кубок легенд, и тому подобное? Я за любой кипеж, кроме голодовки», — цитирует экс-форварда «Газета.ру».

Матч звезд Кубка России состоится 3 декабря между футболистами из Пути РПЛ и Пути регионов. Игра пройдет в формате 5x5 и будет состоять из двух таймов по 15 минут.

После Матча звезд состоится жеребьевка плей-офф Кубка страны.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/29/19148263.shtml?updated
Дмитрий Булыкин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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